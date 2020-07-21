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Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе
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21 июля 2020, 16:44 4

Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе

21 июля 2020, 16:44 4
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Нардепы не поддержали три проекты постановлений, требовавших отменить решение о принятии закона в целом
Нардепы не поддержали три проекты постановлений, требовавших отменить решение о принятии закона в целом
Фото: Finbalance
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Таким образом Рада разблокировала подписания спикером и президентом закона о легализации игорного бизнеса.

Об этом пишет Regionews.

Как известно, в раду подали три проекта постановлений, блокировавших подписание закона об игорном бизнесе. Один – от группы внефракционных депутатов во главе с Вадимом Новинским; второй - зарегистрировали нардепы "Батькивщины" во главе с Тимошенко; третий - от бывшего "слуги народа" Анны Скороход.

Каждый из этих проектов постановлений Рада голосовала отдельно и ни один не набрал необходимого количества голосов, поддерживали их чуть более 70 нардепов.

Значит, теперь свою подпись под законом о легализации игорного бизнеса может поставить спикер Разумков, а за ним и президент Владимир Зеленский.

Напомним, 14 июля Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес.

Того же дня Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса.

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