"Батькивщина" определилась с кандидатом в мэры Днепра

Им стал заместитель председателя днепропетровского областного совета Мгер Куюмчан

Им стал заместитель председателя днепропетровского областного совета Мгер Куюмчан

Фото: Днепропетровский областной совет

На местных выборах осенью за кресло городского головы Днепра будет бороться Мгер Куюмчян

Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу местной ячейки "Батькивщины" в Facebook.

Мгер Куюмчян – единственный возможный кандидат на должность городского председателя Днепра. Это решение бюро городской организации партии", – говорится в сообщении.



С 2014 года Куюмчян является официальным представителем ВО "Батькивщина". В феврале 2016 года стал председателем Днепровской городской организации партии.

Накануне 10 августа состоялось заседание Бюро Днепровской городской партийной организации ВО "Батькивщина". Там был утвержден также список из 23 будущих кандидатов в депутаты городского совета Днепра.

Мгер КУЮМЧЯН единственный возможный кандидат на должность городского председателя Днепра – решение бюро городской организации партии. 10... Опубликовано Родина Днепр Вторник, 11 августа 2020 г.

Напомним, партия "Батькивщина" выдвигает народного депутата Алексея Кучеренко кандидатом на должность мэра Киева.