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11 августа 2020, 17:14 4

"Батькивщина" определилась с кандидатом в мэры Днепра

11 августа 2020, 17:14 4
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Им стал заместитель председателя днепропетровского областного совета Мгер Куюмчан
Им стал заместитель председателя днепропетровского областного совета Мгер Куюмчан
Фото: Днепропетровский областной совет
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На местных выборах осенью за кресло городского головы Днепра будет бороться Мгер Куюмчян

Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу местной ячейки "Батькивщины" в Facebook.

Мгер Куюмчян – единственный возможный кандидат на должность городского председателя Днепра. Это решение бюро городской организации партии", – говорится в сообщении.


С 2014 года Куюмчян является официальным представителем ВО "Батькивщина". В феврале 2016 года стал председателем Днепровской городской организации партии.

Накануне 10 августа состоялось заседание Бюро Днепровской городской партийной организации ВО "Батькивщина". Там был утвержден также список из 23 будущих кандидатов в депутаты городского совета Днепра.

Мгер КУЮМЧЯН единственный возможный кандидат на должность городского председателя Днепра – решение бюро городской организации партии. 10...

Опубликовано Родина Днепр Вторник, 11 августа 2020 г.

Напомним, партия "Батькивщина" выдвигает народного депутата Алексея Кучеренко кандидатом на должность мэра Киева.

выборы мэр облсовет Батькивщина Днепр Кандидат
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