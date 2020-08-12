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12 августа 2020, 19:46 6

В Кропивницком "Слуга Народа" представила кандидатов на должности глав ОТГ

12 августа 2020, 19:46 6
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Кроме того, назвали имена потенциних кандидатов в депутаты областного и городского советов
Кроме того, назвали имена потенциних кандидатов в депутаты областного и городского советов
Фото: DOZOR
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В областном центре представители Кировоградского областного отделения политической партии «Слуга Народа» назвали имена потенциальных кандидатов на должности депутатов в областной совет, городской совет города Кропивницкого и глав пяти ОТГ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на медиапортал DOZOR.

Председатель Кировоградского областного отделения "Слуга Народа" нардеп Никита Потураев отметил, что уверен в людях, которые стали частью команды "Слуги Народа" на Кировоградщине.

Мы знаем, что это честные люди, они не будут делать бизнеса на местных бюджетах, будут делать все, чтобы каждая копейка бюджета работала на людей и эти бюджеты росли. Чтобы росло производство, предпринимательство, чтобы люди не уезжали из города, а наоборот оставались там, где родились", - отметил Потураев.

Председатель областного избирательного штаба партии "Слуга Народа" Михаил Бєжан обнародовал имена части команды партии – кандидатов на должности глав ОТГ, депутатов городских и областных советов.

Так, потенциальным кандидатом на должность главы Долинской ОТГ стал Евгений Звиздовский, Помичнянской ОТГ - Олег Мосинцев, Гайворонской ОТГ - Виталий Пойда, Суботцивской ОТГ – Дмитрий Молодченко, Знаменской ОТГ - Владимир Сокирко.

Среди кандидатов в депутаты Кировоградского облсовета – депутат горсовета Игорь Волков, директор городской больницы скорой медицинской помощи Руслан Иванов и частные предприниматели Юрий Шклярук и Андрей Яровой.

Претендентами на должности депутатов в горсовете Кропивницкого являются действующий депутат городского совета Кропивницкого Михаил Бєжан, общественная деятельница Анна Заречная, первый заместитель руководителя департамента предоставлении админуслуг в Кропивницком Антон Шевченко и ветеран МВД Сергей Коса.

Напомним, "Слуга народа" определилась с кандидатом на мэра Кропивницкого.

Кировоградская область Кропивницкий Слуга народа партия выборы Кандидат ОТГ облсовет горсовет Потураев Никита
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