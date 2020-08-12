Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав двух ОГА
На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины были согласованы кандидатуры заместителей глав Ивано-Франковской и Херсонской областей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.
В частности кандидатуру Фербея Евгения Николаевича согласовали на должность заместителя главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорива.
Кандидатуру Самойленко Александра Степановича согласовали на должность заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.
Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Шевченко Тараса Сергеевича -...Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 12 августа 2020 г.
Напомним, сегодня Кабмин отозвал свое согласование на назначение председателя Кировоградской ОГА Валерия Мищенко через конфликт интересов.