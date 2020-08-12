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12 августа 2020, 16:23

Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав двух ОГА

12 августа 2020, 16:23
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Новых заместителей глав ОГА получат Ивано-Франковская область и Херсонщина
Новых заместителей глав ОГА получат Ивано-Франковская область и Херсонщина
Фото из открытых источников
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На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины были согласованы кандидатуры заместителей глав Ивано-Франковской и Херсонской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

В частности кандидатуру Фербея Евгения Николаевича согласовали на должность заместителя главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорива.

Кандидатуру Самойленко Александра Степановича согласовали на должность заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Шевченко Тараса Сергеевича -...

Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 12 августа 2020 г.

Напомним, сегодня Кабмин отозвал свое согласование на назначение председателя Кировоградской ОГА Валерия Мищенко через конфликт интересов.

Кабмин назначение заместитель Ивано-Франковск Гусев Юрий Херсон ОГА глава Федорив Виталий
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