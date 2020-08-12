Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав двух ОГА

Новых заместителей глав ОГА получат Ивано-Франковская область и Херсонщина

Новых заместителей глав ОГА получат Ивано-Франковская область и Херсонщина

Фото из открытых источников

На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины были согласованы кандидатуры заместителей глав Ивано-Франковской и Херсонской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

В частности кандидатуру Фербея Евгения Николаевича согласовали на должность заместителя главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорива.

Кандидатуру Самойленко Александра Степановича согласовали на должность заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

Напомним, сегодня Кабмин отозвал свое согласование на назначение председателя Кировоградской ОГА Валерия Мищенко через конфликт интересов.