Кабинет Министров одобрил программу приватизации спиртзаводов

Ее планируют реализовать до 2024 года

Ее планируют реализовать до 2024 года

Фото: flickr

Кабинет министров одобрил "Программу реформирования и развития спиртовой отрасли", в рамках которой государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.

Решение было принято на заседании Правительства 12 августа, передает RegioNews. По словам министра экономики Игоря Петрашко, постановление поможет разблокировать приватизацию предприятий, которые были переданы на приватизацию в Фонд государственного имущества. Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, основными задачами программы является создание условий для совершенствования государственной политики развития спиртовой отрасли. Она предусматривает приватизацию спиртовых заводов, борьбу с "теневым" рынком спирта, формирование условий для становления в Украине конкурентного рынка. Напомним, 29 июля стало известно, что в Украине готовится большой перечень объектов, которые должны быть проданы с аукционов до конца текущего года.

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