14:47  12 августа
Мэр Ровно Хомко официально отказался баллотироваться на четвертый срок
19:18  12 августа
В Днепре проходит акция против "Днепровского референдума"
17:54  12 августа
В зоне ООС зафиксировано три случая нарушения перемирия, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
12 августа 2020, 15:48 8

Полтавщина: Кабмин одобрил отведение земли для строительства дороги Киев – Харьков – Довжанский

12 августа 2020, 15:48 8
Читайте також українською мовою
Соответствующее решение было принято сегодня
Соответствующее решение было принято сегодня
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров разрешил отвести 2,3 га земельных участков государственной собственности в Полтавской области для капитального ремонта дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский

Это решение было принято на заседании в среду, 12 августа, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Проектом акта предлагается предоставить разрешение Службе автомобильных дорог в Полтавской области на разработку проекта землеустройства для отведения земельных участков государственной собственности общей площадью 2,34 га, которые находятся в постоянном использовании ГП "Полтавское лесное хозяйство" на территории Полтавского района Полтавской области для капитального ремонта автодороги госзначения М-03. Прошу поддержать", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания.

Правительство поддержало соответствующий проект.

Напомним, в Черкасской области директор предприятия присвоил более 2 млн гривен при ремонте дорог.

Кабмин Киев дороги заседание правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »