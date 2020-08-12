Полтавщина: Кабмин одобрил отведение земли для строительства дороги Киев – Харьков – Довжанский

Соответствующее решение было принято сегодня

Соответствующее решение было принято сегодня

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Это решение было принято на заседании в среду, 12 августа, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Проектом акта предлагается предоставить разрешение Службе автомобильных дорог в Полтавской области на разработку проекта землеустройства для отведения земельных участков государственной собственности общей площадью 2,34 га, которые находятся в постоянном использовании ГП "Полтавское лесное хозяйство" на территории Полтавского района Полтавской области для капитального ремонта автодороги госзначения М-03. Прошу поддержать", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания.

Правительство поддержало соответствующий проект.

Напомним, в Черкасской области директор предприятия присвоил более 2 млн гривен при ремонте дорог.