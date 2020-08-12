Из Закарпатской ОГА увольняется заместитель Алексея Петрова

О причинах своего решения Игорь Шинкарюк не сообщил

О причинах своего решения Игорь Шинкарюк не сообщил

Фото: Facebook

Об этом сам Шинкарюк написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

Я принял решение оставить пост заместителя главы Закарпатской ОГА. Самоотверженная служба своему народу всегда была, есть и будет приоритетом моей деятельности и личным жизненным принципом.



Свою дальнейшую работу, опыт, энергию и потенциал планирую направить на развитие и укрепление местного самоуправления, повышение благосостояния наших граждан и поиск и генерирование новых прогрессивных решений, которые ежедневно будут делать лучше все, что нас окружает", - рассказал Шинкарюк.

Чиновник отметил, что высокий уровень нагрузки в будущем не даст возможности ему выполнять служебные обязанности в полном объеме, что, в свою очередь, может негативно повлиять на качество выполнения поставленных задач и оперативность при принятии важных решений.

Более конкретные причины своего увольнения Шинкарюк пока не сообщил.

Шановні краяни! Я прийняв рішення залишити пост заступника голови Закарпатської ОДА. Самовіддана служба своєму народу... Опубліковано Shynkariuk Igor Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Напомним, сегодня стало известно, что на Закарпатье четверо нардепов создали новую политсилу.