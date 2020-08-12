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12 августа 2020, 11:43 11

Кабмин отказался рекомендовать Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА

12 августа 2020, 11:43 11
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Причиной этого решения стал конфликт интересов кандидата
Причиной этого решения стал конфликт интересов кандидата
Фото: скриншот видео
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Кабинет министров Украины не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА из-за возможного конфликта интересов.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По словам Немчинова, такое решение было принято после заслушивания Мищенко на заседании Правительства.

Репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса", - написал он.

Немчинов добавил, что члены Кабинета Министров получили всю информацию и пришли к выводу не рекомендовать Валерия Мищенко должность председателя Кировоградской ОГА.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

5 августа Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА.

Кабмин назначение ОГА правительство Кировоградская область
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