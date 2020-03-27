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27 марта 2020, 15:08 12

Суд арестовал Кожару и назначил залог в 14 млн

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27 марта 2020, 15:08 12
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Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого
Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Украинскую правду".

В частности, суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая с возможностью выйти под залог в 14 млн 83 тысяч 500 гривен.

Как отмечается, показания экс-министр давал в закрытом судебном заседании, поэтому пока неизвестна его версия событий вечера 21 февраля, когда был застрелен Сергей Старицкий.

В открытой части Кожара лишь сказал, что из-за "безосновательных обвинений" он якобы не может собрать деньги для помощи врачам на КПВВ в Луганской области.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателе Сергее Старицком, который умер в доме Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.

23 февраля полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство.

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

26 марта Шевченковский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения бывшему главе Министерства иностранных дел Украины Леониду Кожаре.

При избрании меры пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре адвокаты подозреваемого заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

По версии прокуроров, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара убил бизнесмена Сергея Старицкого и инсценировал его самоубийство.


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