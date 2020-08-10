В Киеве мошенники присвоили помещение Нацполиции

Оно предназначалось для размещения комнат участковых инспекторов

Оно предназначалось для размещения комнат участковых инспекторов

Фото: Нацполиция

В Киеве мошенники подделали документы и присвоили нежилое помещение площадью почти 90 кв.м., принадлежащее Нацполиции.

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.

Киевская местная прокуратура №10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города Киева нежилое помещение в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв и стоимостью более 3 млн грн, которое мошенники присвоили на основании поддельных документов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники подделали свидетельство о праве собственности.

Помещение находится в пользовании Дарницкого управления полиции, в нем размещались комнаты участковых инспекторов.

С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество", - добавили в прокуратуре.

На помещение, что стало объектом преступных посягательств, наложен арест, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Напомним, на Киевщине разоблачили застройщика, который украл из госбюджета 50 миллионов гривен, он успел продать более тысячи жилых помещений и офисов.