В Киеве мошенники присвоили помещение Нацполиции
В Киеве мошенники подделали документы и присвоили нежилое помещение площадью почти 90 кв.м., принадлежащее Нацполиции.
Об этом сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.
Киевская местная прокуратура №10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города Киева нежилое помещение в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв и стоимостью более 3 млн грн, которое мошенники присвоили на основании поддельных документов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники подделали свидетельство о праве собственности.
Помещение находится в пользовании Дарницкого управления полиции, в нем размещались комнаты участковых инспекторов.
С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество", - добавили в прокуратуре.
На помещение, что стало объектом преступных посягательств, наложен арест, устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Напомним, на Киевщине разоблачили застройщика, который украл из госбюджета 50 миллионов гривен, он успел продать более тысячи жилых помещений и офисов.