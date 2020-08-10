На Полтавщине за взятку будут судить двух прокуроров

Они могут попасть за решетку на 10 лет

Они могут попасть за решетку на 10 лет

Фото: Нацполиция

В Полтавской области будут судить двух прокуроров местной прокуратуры, которые требовали 5 тысяч долларов взятки за переквалификацию преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, один из прокуроров требовал от обвиняемого 5 тысяч долларов взятки, деньги помог получить его коллега.

За такую ​​сумму они пообещали гражданину, который обвинялся в присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, изменение квалификации на менее тяжкое преступление", - говорится в сообщении.

В дальнейшем прокуроры планировали заключить соглашение о признании виновности и назначение наказания в виде штрафа для гражданина, который передал им взятку.

Было возбуждено дело по факту получения и пособничества в получении неправомерной выгоды.

Напомним, на Хмельнитчине руководство управления Пенсионного фонда подозревают в присвоении денег. Должностные лица организовали схему хищения и присвоения бюджетных средств во время премирования подчиненных.