На Полтавщине за взятку будут судить двух прокуроров
В Полтавской области будут судить двух прокуроров местной прокуратуры, которые требовали 5 тысяч долларов взятки за переквалификацию преступления.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, один из прокуроров требовал от обвиняемого 5 тысяч долларов взятки, деньги помог получить его коллега.
За такую сумму они пообещали гражданину, который обвинялся в присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, изменение квалификации на менее тяжкое преступление", - говорится в сообщении.
В дальнейшем прокуроры планировали заключить соглашение о признании виновности и назначение наказания в виде штрафа для гражданина, который передал им взятку.
Было возбуждено дело по факту получения и пособничества в получении неправомерной выгоды.
Напомним, на Хмельнитчине руководство управления Пенсионного фонда подозревают в присвоении денег. Должностные лица организовали схему хищения и присвоения бюджетных средств во время премирования подчиненных.