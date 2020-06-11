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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июня 2020, 17:14 6

Суд снова отправил под арест экс-министра Кожару по подозрению в убийстве

11 июня 2020, 17:14 6
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Ранее Кожара вышел под залог в 2 миллиона гривен
Ранее Кожара вышел под залог в 2 миллиона гривен
Фото: МВД
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Суд повторно взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве экс-владельца канала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, передает RegioNews.

11 июня коллегия судей рассмотрела апелляцию, которую подал прокурор на постановление Шевченковского районного суда Киева, согласно которому Леонид Кожара вышел под залог в размере 2 миллиона 102 тысячи гривен.

Постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 18 мая 2020 года отменено и принято новое ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено частично", - говорится в сообщении.

Кожару взяли под стражу в зале суда, его арестовали до 17 июля с возможностью внесения залога в размере 14 миллионов 83 тысячи гривен.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателя Сергея Старицкого, который умер в доме ексочільника МИД Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер'премьера Николая Азарова.

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

27 марта суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая с возможностью выйти под залог в 14 млн 83 тысяч 500 гривен. 21 мая экс-министр Кожара, которого подозревают в убийстве, вышел под залог в 2 миллиона гривен.

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