Нардепа Шепелева приговорили к семи годам лишения свободы

Кроме того, с него взыщут 8,5 тысяч грн штрафа и конфискуют имущество

Кроме того, с него взыщут 8,5 тысяч грн штрафа и конфискуют имущество

Фото: ТСН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст приговора, пишет RegioNews.

Деснянский суд признал Шепелева виновным в побеге 6 июля 2014 года, а также в даче взятки сотрудникам органа Пенитенциарной службы Украины за создание условий для бегства.

По состоянию на сегодня украинские суды рассматривают в отношении Шепелева еще несколько уголовных производств. Кроме дела о хищении денег "Родовид Банка", его обвиняют в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году в Донецке; заказе убийства вице-президента "Родовид Банка" Сергея Дядечко и полковника МВД Романа Ерохина в 2006 году.

Как известно, Шепелева объявили в розыск в начале 2013 года. Его и жену обвинили в хищении и причастности к заказному убийству. 4 июля 2013 года Шепелева задержали в Будапеште. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, где суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Позже, 6 июля Шепелев сбежал из больницы, где ему позволили находиться якобы из-за болезни. После этого в Минюсте уволили начальника СИЗО, где держали депутата, и отстранили от выполнения обязанностей на время расследования главу Госпенитенциарной службы Сергея Старенького.

2015 года Шепелева задержали в подмосковном поселке Горки. 23 марта сообщили, что Одинцовский суд Москвы принял решение экстрадировать Шепелева в Украину, однако впоследствии оказалось, что суд лишь постановил держать нардепа под стражей до 28 апреля.

18 июля Генпрокуратура получила от прокуратуры РФ уведомление об отказе в выдаче Шепелева без уведомления причин в экстрадиции. Впоследствии в ГПУ объяснили, что Россия не выдала Украине нардепа Шепелева из-за его сотрудничества с ФСБ.

В августе 2016 года военная прокуратура открыла в отношении Шепелева уголовное производство по статье "государственная измена". В декабре Печерский райсуд Киева дал разрешение следователям ГПУ начать процедуру заочного осуждения относительно Шепелева.

Служба внешней разведки 8 февраля 2018 года задержала бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Партия регионов" Александра Шепелева.

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