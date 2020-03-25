Кожару задержали по подозрению в убийстве

Полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве

Фото: facebook/anton.gerashchenko.7

Полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет об убийстве гражданина в доме Кожары.

"Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал он.

Как отметил заместитель главы МВД, Кожара и его жена продолжают утверждать, что убитый Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

"Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - добавил Геращенко.

Меру пресечения Кожаре будет устанавливать Шевченковский районный суд г. Киева.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателе Сергее Старицком, который умер в доме Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.

23 февраля полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство