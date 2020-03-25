14:46  25 марта
Кожару задержали по подозрению в убийстве
11:30  25 марта
На Волыни коронавирус зафиксирован у семилетней девочки
11:44  25 марта
Из-за коронавируса в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию
UA | RU
UA | RU
25 марта 2020, 14:46 10

Кожару задержали по подозрению в убийстве

Читайте також
українською мовою
25 марта 2020, 14:46 10
Читайте також українською мовою
Полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве
Фото: facebook/anton.gerashchenko.7
Полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет об убийстве гражданина в доме Кожары.

"Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал он.

Как отметил заместитель главы МВД, Кожара и его жена продолжают утверждать, что убитый Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

"Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - добавил Геращенко.

Меру пресечения Кожаре будет устанавливать Шевченковский районный суд г. Киева.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателе Сергее Старицком, который умер в доме Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.

23 февраля полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство


арест убийство МВД
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
25 марта 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »