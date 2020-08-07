В зоне ООС в течение суток боевики трижды нарушали режим тишины

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 07 августа 2020 года Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. От начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 3 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня. В частности, враждебную неприцільну провокации из стрелкового оружия были зафиксированы возле Новолуганського. Выстрел из подствольного гранатомета противник совершил неподалеку Шумов, а из автоматического станкового гранатомета – вблизи Майского. На всех других участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, режим тишины сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. Еще одно нарушение договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы было зафиксировано на Приазовье. Вблизи неподконтрольного украинским властям населенного пункта Уживка противник проводил инженерные работы в сторону Водяного. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали около шести гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение семьдесят четыре найденных взрыво-опасные предметы. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали восемь домов. Еще на двадцати восьми объектах работы продолжаются. ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ 6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия врага. Боевых потерь и ранений нет. Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил должным образом выполняют свои задачи другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы. За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Об'объединенных сил выявлено 68 административных преступления. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6395 транспортных средств и 4882 лица. Также были задержаны 5 человек, которых подозревают в причастности к вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Через контрольный пункт'езду-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 963 человека. В обратном направлении – 926 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" в обе стороны линию разграничения пересекли по одному лицу, а через КПВВ "Марьинка" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 3 человека. Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. Слава Украине!