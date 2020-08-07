В зоне ООС в течение суток боевики трижды нарушали режим тишины
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию на востоке страны.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
От начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации трижды нарушен провозглашенный режим прекращения огня.
В частности, вражеские провокации из стрелкового оружия были зафиксированы возле Новолуганского. Выстрел из подствольного гранатомета противник совершил неподалеку Шумов, а из автоматического станкового гранатомета – вблизи Травневого.
На всех других участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, режим тишины сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.
Еще одно нарушение договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, было зафиксировано на Приазовье. Вблизи неподконтрольного украинским властям населенного пункта Уживка противник проводил инженерные работы в сторону Водяного".
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 07 августа 2020 года Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. От начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 3 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня. В частности, враждебную неприцільну провокации из стрелкового оружия были зафиксированы возле Новолуганського. Выстрел из подствольного гранатомета противник совершил неподалеку Шумов, а из автоматического станкового гранатомета – вблизи Майского. На всех других участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, режим тишины сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. Еще одно нарушение договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы было зафиксировано на Приазовье. Вблизи неподконтрольного украинским властям населенного пункта Уживка противник проводил инженерные работы в сторону Водяного. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали около шести гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение семьдесят четыре найденных взрыво-опасные предметы. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали восемь домов. Еще на двадцати восьми объектах работы продолжаются. ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ 6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия врага. Боевых потерь и ранений нет. Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил должным образом выполняют свои задачи другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы. За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Об'объединенных сил выявлено 68 административных преступления. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6395 транспортных средств и 4882 лица. Также были задержаны 5 человек, которых подозревают в причастности к вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Через контрольный пункт'езду-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 963 человека. В обратном направлении – 926 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" в обе стороны линию разграничения пересекли по одному лицу, а через КПВВ "Марьинка" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 3 человека. Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. Слава Украине!Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 7 августа 2020 г.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня