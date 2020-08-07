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07 августа 2020, 17:22 4

Украина договаривается о новых участках разведения войск на Донбассе

07 августа 2020, 17:22 4
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В Офисе президента рассчитывают на три-пять новых участков
В Офисе президента рассчитывают на три-пять новых участков
Фото: Facebook
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Украинская сторона договаривается с террористами "ЛДНР" о новых трех-пяти участках для разведения войск в зоне проведения Операции объединенных сил

Об этом в комментарии для Reuters рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет Regionews.

Сегодня мы очень близки к согласованию трех, а может, и пяти новых участков (для разведения войск – ред.)", – сказал он.

Ранее Ермак сообщил, что в Офисе президента Украины рассчитывают в течение ближайших недель освободить из плена террористов на Донбассе 100 человек. Соответствующий список уже передан посредникам в ОБСЕ.

Донбасс Андрей Ермак Офис президента военные армия
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