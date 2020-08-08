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В зоне ООС боевики трижды нарушили перемирие, обошлось без потерь
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08 августа 2020, 10:08 2

В зоне ООС боевики трижды нарушили перемирие, обошлось без потерь

08 августа 2020, 10:08 2
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Противник вопреки договоренностям, проводит инженерные работы на своих позициях
Противник вопреки договоренностям, проводит инженерные работы на своих позициях
Фото: flickr
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7 августа в зоне проведения ООС было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Обстрелы, которые в штабе называют неприцельными, были зафиксовны в районе Новолуганского. Вблизи Шумов противник выстрелил из подствольного гранатомета, а вблизи Майского - с автоматического станкового гранатомета.

Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Также по данным штаба ООС, вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5 враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, 7 августа на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военные огонь в ответ не открывали.

АТО ООС Донбасс война обстрелы
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