В зоне ООС боевики трижды нарушили перемирие, обошлось без потерь

Противник вопреки договоренностям, проводит инженерные работы на своих позициях

Противник вопреки договоренностям, проводит инженерные работы на своих позициях

Фото: flickr

7 августа в зоне проведения ООС было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Обстрелы, которые в штабе называют неприцельными, были зафиксовны в районе Новолуганского. Вблизи Шумов противник выстрелил из подствольного гранатомета, а вблизи Майского - с автоматического станкового гранатомета.

Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Также по данным штаба ООС, вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5 враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, 7 августа на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военные огонь в ответ не открывали.