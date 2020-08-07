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07 августа 2020, 10:51 2

Ермак анонсировал новый обмен пленными в формате "100 на 100"

07 августа 2020, 10:51 2
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Украина рассчитывает на проведение обмена в ближайшие недели.
Украина рассчитывает на проведение обмена в ближайшие недели.
Фото: Слово и дело
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В рамках следующего обмена пленными с пророссийскими боевиками планируют освободить около 100 человек с каждой стороны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью'ю Reuters, передает RegioNews.

По его словам, Украина передала ОБСЕ список из примерно 100 человек, столько же людей включили в свой список боевики.

Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я думаю, что в течение нескольких недель", – сказал Ермак о дате обмена.

Он также сообщил, что готовится соглашение о трех новых участках разведения войск на Донбассе.

Сегодня мы очень близки к согласованию трех, а может и пяти новых участков", – сообщил глава ОП.

Напомним, на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС Андрей Ермак АТО разведение войск
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