Ермак анонсировал новый обмен пленными в формате "100 на 100"
Украина рассчитывает на проведение обмена в ближайшие недели.
Украина рассчитывает на проведение обмена в ближайшие недели.
В рамках следующего обмена пленными с пророссийскими боевиками планируют освободить около 100 человек с каждой стороны.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью'ю Reuters, передает RegioNews.
По его словам, Украина передала ОБСЕ список из примерно 100 человек, столько же людей включили в свой список боевики.
Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я думаю, что в течение нескольких недель", – сказал Ермак о дате обмена.
Он также сообщил, что готовится соглашение о трех новых участках разведения войск на Донбассе.
Сегодня мы очень близки к согласованию трех, а может и пяти новых участков", – сообщил глава ОП.
Напомним, на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.
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