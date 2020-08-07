В СБУ заявили, что не участвовали в обысках Корбана
В Службе безопасности Украины Днепропетровской области заявили, что сотрудники спецслужбы не причастны к обыскам у Геннадия Корбана или его окружения.
Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook, передает RegioNews.
Правоохранители отмечают, что обыски проводили исключительно работники Государственной фискальной службы.
Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях", - говорится в сообщении.
В СБУ заверили, находятся вне политики, и действуют исключительно в пределах полномочий, определенных законодательством.
Напомним, вечером 6 августа стало известно, что в Днепре силовики обыскивают дом и офисы Геннадия Корбана, соратника мэра города Бориса Филатова.
Позже Корбан заявил, что связывает обыски в своем доме с Филатовым и "Пропозицией".