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07 августа 2020, 12:48 5

В СБУ заявили, что не участвовали в обысках Корбана

07 августа 2020, 12:48 5
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Они уверяют, что находятся вне политики
Они уверяют, что находятся вне политики
Фото: Facebook
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В Службе безопасности Украины Днепропетровской области заявили, что сотрудники спецслужбы не причастны к обыскам у Геннадия Корбана или его окружения.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook, передает RegioNews.

Правоохранители отмечают, что обыски проводили исключительно работники Государственной фискальной службы.

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях", - говорится в сообщении.

В СБУ заверили, находятся вне политики, и действуют исключительно в пределах полномочий, определенных законодательством.

Напомним, вечером 6 августа стало известно, что в Днепре силовики обыскивают дом и офисы Геннадия Корбана, соратника мэра города Бориса Филатова.

Позже Корбан заявил, что связывает обыски в своем доме с Филатовым и "Пропозицией".

обыски СБУ заявление Днепр Геннадий Корбан
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