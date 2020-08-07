На Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Фото: flickr

С начала суток, 7 августа, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечено в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов", - говорится в сообщении.

По данным штаба, единичные неприцельные выстрелы не несли угрозы военным, поэтому огонь в ответ не отрывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В штабе ООС добавили, что за прошедшие сутки, 6 августа на всех участках линии разграничения обстрелов со стороны противника не было зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 6 августа в районе проведения ООС обстрелов сегодня не зафиксировали, за период режима прекращения огня среди наших военных потерь и раненых нет.