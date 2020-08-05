13:20  05 августа
Тернополь не получал медицинские средства, доставленные из Китая - мэр города Надал
14:42  05 августа
ГБР передало в суд дело Федины и Зверобой
14:55  05 августа
Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев
UA | RU
UA | RU
05 августа 2020, 14:06 3

КИУ предостерег власти от использования админресурса на местных выборах

05 августа 2020, 14:06 3
Читайте також українською мовою
На данный момент Комитет определил пять заявлений власти с признаками использования админресурса
На данный момент Комитет определил пять заявлений власти с признаками использования админресурса
Фото: КИУ
Читайте також
українською мовою

Комитет избирателей Украины предостерег власти от использования административного ресурса на местных выборах.

Об этом говорится в заявлении Комитета, передает RegioNews.

По данным КИУ на протяжении последнего времени представители власти неоднократно озвучивали заявления и намерения, которые могут иметь признаки админресурса, то есть предполагают использование властных полномочий в политических целях.

В частности, утверждают в КИУ, во время выступления на собрании фракции "Слуга Народа" по организации праймериз на должность киевского городского главы, которые проходили при участии президента Украины, нардеп Александр Дубинский заявил, что он обсуждал с главой государства уголовные дела в отношении Виталия Кличко:

А если еще и будут подниматься уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем говорили, я думаю, он (Кличко, - ред.) не доживет до выборов, он просто убежит", - заявлял Дубинский.

В Комитете также отмечают, что президент Зеленский 16 июля на брифинге заявил, что всех кандидатов от "Слуги народа" перед выборами проверит СБУ:

У нас есть один принцип – мы не можем, действительно проследить за всей страной, но у нас есть такой принцип, что все кандидатуры будут проходить безопасные вещи. И от Службы безопасности мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов".

В заявлении КИУ также говорится о том, что глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, отвечая на вопрос относительно будущих местных выборов, заявил, что он может координировать работу с Офисом президента относительно проверки кандидатов от партии "Слуга Народа":

... я буду причастен к штабу, буду такой себе "шифтинг” людей, которые могут быть токсичными, иметь какой-то негативный бэкграунд, что помешало бы формированию нормального рейтинга партии. Я, кстати, имею все возможности, чтобы такую информацию получать и передавать ее в Офис президента...".

Там также добавляют, что первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в одном из интервью отметил, что к отбору кандидатов в городские главы от партии "Слуга Народа" привлечены Офис президента и Министерство цифровой трансформации:

Есть команда Михаила Федорова и Сергея Трофимова, которая занимается интеграцией всего, что касается регионального развития в одну систему. Они пытаются совместить что-то от Минрегиона, что-то от ОП, что-то с депутатской линии. У них есть интересная идея, суть которой в том, что они много-много людей нашли по определенным параметрам, и мы смотрим на этих людей, с кем-то из них ведем беседы".

Кроме того, сообщают в Комитете, ссылаясь на данные СМИ, голоса во время праймериз "Слуги Народа" в Киеве должны подсчитывать работники Офиса президента, о чем заявил народный депутат Александр Качура.

По мнению КИУ все эти заявления можно расценивать как подготовку к использованию административного ресурса на местных выборах, подчеркнули в Комитете избирателей Украины.

Напомним, партия Гражданское движение "Волна" идет на местные выборы.

выборы Владимир Зеленский Офис президента нарушения Слуга народа Кличко Виталий Петров Алексей агитация Дубинский Александр Корниенко Александр избиратели Федоров Михаил Качура Александр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры
05 августа 2020, 12:35
Партия "Гражданское движение "Хвыля" идет на местные выборы
04 августа 2020, 18:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
Все видео »
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры
Обманные маневры и партизанская агитация. Как в Черкассах готовятся к местным выборам
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »