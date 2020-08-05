КИУ предостерег власти от использования админресурса на местных выборах

На данный момент Комитет определил пять заявлений власти с признаками использования админресурса

На данный момент Комитет определил пять заявлений власти с признаками использования админресурса

Фото: КИУ

Об этом говорится в заявлении Комитета, передает RegioNews.

По данным КИУ на протяжении последнего времени представители власти неоднократно озвучивали заявления и намерения, которые могут иметь признаки админресурса, то есть предполагают использование властных полномочий в политических целях.

В частности, утверждают в КИУ, во время выступления на собрании фракции "Слуга Народа" по организации праймериз на должность киевского городского главы, которые проходили при участии президента Украины, нардеп Александр Дубинский заявил, что он обсуждал с главой государства уголовные дела в отношении Виталия Кличко:

А если еще и будут подниматься уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем говорили, я думаю, он (Кличко, - ред.) не доживет до выборов, он просто убежит", - заявлял Дубинский.

В Комитете также отмечают, что президент Зеленский 16 июля на брифинге заявил, что всех кандидатов от "Слуги народа" перед выборами проверит СБУ:

У нас есть один принцип – мы не можем, действительно проследить за всей страной, но у нас есть такой принцип, что все кандидатуры будут проходить безопасные вещи. И от Службы безопасности мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов".

В заявлении КИУ также говорится о том, что глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, отвечая на вопрос относительно будущих местных выборов, заявил, что он может координировать работу с Офисом президента относительно проверки кандидатов от партии "Слуга Народа":

... я буду причастен к штабу, буду такой себе "шифтинг” людей, которые могут быть токсичными, иметь какой-то негативный бэкграунд, что помешало бы формированию нормального рейтинга партии. Я, кстати, имею все возможности, чтобы такую информацию получать и передавать ее в Офис президента...".

Там также добавляют, что первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в одном из интервью отметил, что к отбору кандидатов в городские главы от партии "Слуга Народа" привлечены Офис президента и Министерство цифровой трансформации:

Есть команда Михаила Федорова и Сергея Трофимова, которая занимается интеграцией всего, что касается регионального развития в одну систему. Они пытаются совместить что-то от Минрегиона, что-то от ОП, что-то с депутатской линии. У них есть интересная идея, суть которой в том, что они много-много людей нашли по определенным параметрам, и мы смотрим на этих людей, с кем-то из них ведем беседы".

Кроме того, сообщают в Комитете, ссылаясь на данные СМИ, голоса во время праймериз "Слуги Народа" в Киеве должны подсчитывать работники Офиса президента, о чем заявил народный депутат Александр Качура.

По мнению КИУ все эти заявления можно расценивать как подготовку к использованию административного ресурса на местных выборах, подчеркнули в Комитете избирателей Украины.

Напомним, партия Гражданское движение "Волна" идет на местные выборы.