Партия "Гражданское движение "Хвыля" идет на местные выборы

Политсила собирается участвовать не только в местных выборах, но и в общенациональных

Политсила собирается участвовать не только в местных выборах, но и в общенациональных

Фото: Facebook

Ячейка партии "Гражданское движение "Хвыля" начала работу в Киевской области

Об этом на странице в Facebook сообщил предприниматель и общественный деятель Павел Себастьянов, информирует RegioNews. Партия "Гражданское движение "Хвыля" идет на выборы! И если переговоры в киевской команде еще ведутся и ядро собирается... то команда Киевской области уже стартовала", - говорится в сообщении. Срочно! Молния! В прессу!�� Партія Громадянський рух Хвиля идёт на выборы! И если переговоры о киевской команде ещё... Опубліковано Pavel Sebastianovich Вівторок, 4 серпня 2020 р. Напомним, вчера партия "Наш край" объявила о своем участии в выборах.

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