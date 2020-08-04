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04 августа 2020, 18:52 4

Партия "Гражданское движение "Хвыля" идет на местные выборы

04 августа 2020, 18:52 4
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Политсила собирается участвовать не только в местных выборах, но и в общенациональных
Политсила собирается участвовать не только в местных выборах, но и в общенациональных
Фото: Facebook
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Ячейка партии "Гражданское движение "Хвыля" начала работу в Киевской области

Об этом на странице в Facebook сообщил предприниматель и общественный деятель Павел Себастьянов, информирует RegioNews.

Партия "Гражданское движение "Хвыля" идет на выборы! И если переговоры в киевской команде еще ведутся и ядро собирается... то команда Киевской области уже стартовала", - говорится в сообщении.

Срочно! Молния! В прессу!�� Партія Громадянський рух Хвиля идёт на выборы! И если переговоры о киевской команде ещё...

Опубліковано Pavel Sebastianovich Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Напомним, вчера партия "Наш край" объявила о своем участии в выборах.

выборы партии Кандидат общественное движение Хвыля
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