Партия "Гражданское движение "Хвыля" идет на местные выборы
Политсила собирается участвовать не только в местных выборах, но и в общенациональных
Политсила собирается участвовать не только в местных выборах, но и в общенациональных
Ячейка партии "Гражданское движение "Хвыля" начала работу в Киевской области
Об этом на странице в Facebook сообщил предприниматель и общественный деятель Павел Себастьянов, информирует RegioNews.
Партия "Гражданское движение "Хвыля" идет на выборы! И если переговоры в киевской команде еще ведутся и ядро собирается... то команда Киевской области уже стартовала", - говорится в сообщении.
Срочно! Молния! В прессу!�� Партія Громадянський рух Хвиля идёт на выборы! И если переговоры о киевской команде ещё...Опубліковано Pavel Sebastianovich Вівторок, 4 серпня 2020 р.
Напомним, вчера партия "Наш край" объявила о своем участии в выборах.
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