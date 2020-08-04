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Минздрав за почти полгода не приобрел ни одного аппарата ИВЛ - "Голос"
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04 августа 2020, 19:13 4

Минздрав за почти полгода не приобрел ни одного аппарата ИВЛ - "Голос"

04 августа 2020, 19:13 4
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В министерстве до сих пор готовят необходимые документы для закупок
В министерстве до сих пор готовят необходимые документы для закупок
Фото из открытых источников
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Фракция партии "Голос" заявила, что Министерство здравоохранения за почти полгода не смогло закупить ни одного аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила пресс служба партии "Голос", пишет Regionews.

В "Голосе" обнародовали ответ Минздрава на запрос депутата этой фракции Юлии Клименко, в котором Министерство сообщило, что несмотря на то, что правительство выделило 100 млн грн еще в апреле, до сих пор не приобретено ни одного аппарата ИВЛ для украинских больниц:

На сегодня идет подготовка документов МЗ Украины, связанных с проведением закупки медицинских изделий ... за средства государственного бюджета Украины на 2020 год в порядке, определенном действующим законодательством ", - говорится в документе.

Мінохорони здоров’я не спромоглося закупити жодного апарату штучної вентиляції легень за майже пів року! У відповідь...

Опубліковано Голос Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

В партии "Голос" отмечают, что их инициативу относительно отставки министра поддержала почти четверть парламентариев.

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