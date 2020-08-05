На Херсонщине смогут открыться не все детские лагеря - ОГА

Область попала в зеленую карантинную зону

Область попала в зеленую карантинную зону

Фото: flickr

В Херсонской области с начала августа открылось 9 детских лагерей и других оздоровительных учреждений.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает RegioNews.

На сегодня работа детских оздоровительных лагерей восстановлена. С 1 августа 9 детских заведений оздоровления и отдыха (8 загородных и один городской) уже начали работать", - рассказал председатель ОГА.

Гусев отметил, что с начала года за средства бюджета в области было закуплено 290 путевок для оздоровления детей участников ООС в Скадовском районе, они пройдут оздоровление в августе.

Он добавил, что не все детские оздоровительные учреждения в области откроются, так как их владельцы считают, что работать в течении одного летнего месяца невыгодно.

Напомним, Минздрав разрешит работу детских лагерей с 1 августа, но не во всех регионах, открытие детского лагеря будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он будет находиться.