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05 августа 2020, 08:29 4

На Херсонщине смогут открыться не все детские лагеря - ОГА

05 августа 2020, 08:29 4
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Область попала в зеленую карантинную зону
Фото: flickr
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В Херсонской области с начала августа открылось 9 детских лагерей и других оздоровительных учреждений.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает RegioNews.

На сегодня работа детских оздоровительных лагерей восстановлена. С 1 августа 9 детских заведений оздоровления и отдыха (8 загородных и один городской) уже начали работать", - рассказал председатель ОГА.

Гусев отметил, что с начала года за средства бюджета в области было закуплено 290 путевок для оздоровления детей участников ООС в Скадовском районе, они пройдут оздоровление в августе.

Он добавил, что не все детские оздоровительные учреждения в области откроются, так как их владельцы считают, что работать в течении одного летнего месяца невыгодно.

Напомним, Минздрав разрешит работу детских лагерей с 1 августа, но не во всех регионах, открытие детского лагеря будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он будет находиться.

коронавирус карантин Херсонская ОГА Херсон отдых
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