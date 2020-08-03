16:16  03 августа
В "красной зоне" Буковины усилили карантин
17:30  03 августа
НАПК направило в суд админпротоколы на главу Закарпатской ОГА и мэра Ужгорода
18:04  03 августа
На Донбассе с начала суток боевики дважды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
03 августа 2020, 20:14

На Закарпатье разрешили открыть детсады

03 августа 2020, 20:14
Читайте також українською мовою
Работа дошкольных учреждений возможна только при соблюдении правил карантина
Работа дошкольных учреждений возможна только при соблюдении правил карантина
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комиссия по ТЭБ и ЧС позволила работу детских садов на Закарпатье.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Закарпатскую ОГА.

Соответствующее решение было принято сегодня, 3 августа, на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Согласно решению областной комиссии по ТЭБ НС, на Закарпатье все же позволили восстановить работу детсадов.

Однако в садах должны присутствовать дезинфекторы, постоянный температурный скрининг и отсутствие мягких игрушек и ковров.

Соблюдение всех требований карантина в дошкольных учебных заведений возложена на руководителей ДОУ.

Завдяки тому, що Державна комісія ТЕБ та НС віднесла Закарпаття до жовтої карантинної зони, регіональна комісія зняла...

Опубліковано Закарпатська обласна державна адміністрація Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, на Закарпатье к приему больных COVID-19 подготовили четыре дополнительные больницы.

Закарпатье Ужгород детский сад карантин работа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В курортной Рыбаковке на Николаевщине победили вспышку COVID-19
03 августа 2020, 17:50
НАПК направило в суд админпротоколы на главу Закарпатской ОГА и мэра Ужгорода
03 августа 2020, 17:30
В "красной зоне" Буковины усилили карантин
03 августа 2020, 16:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Глава Херсонской ОГА об Александре Дубинском, жалобах Арахамии и скандальных танцах на 8 марта
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »