На Закарпатье разрешили открыть детсады

Работа дошкольных учреждений возможна только при соблюдении правил карантина

Работа дошкольных учреждений возможна только при соблюдении правил карантина

Фото из открытых источников

Комиссия по ТЭБ и ЧС позволила работу детских садов на Закарпатье.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Закарпатскую ОГА.

Соответствующее решение было принято сегодня, 3 августа, на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Согласно решению областной комиссии по ТЭБ НС, на Закарпатье все же позволили восстановить работу детсадов.

Однако в садах должны присутствовать дезинфекторы, постоянный температурный скрининг и отсутствие мягких игрушек и ковров.

Соблюдение всех требований карантина в дошкольных учебных заведений возложена на руководителей ДОУ.

Завдяки тому, що Державна комісія ТЕБ та НС віднесла Закарпаття до жовтої карантинної зони, регіональна комісія зняла... Опубліковано Закарпатська обласна державна адміністрація Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, на Закарпатье к приему больных COVID-19 подготовили четыре дополнительные больницы.