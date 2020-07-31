Украину официально разделили на четыре зоны карантина - карта

Области и города поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны

Области и города поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны

Фото: flickr

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций окончательно приняла решение о разделении Украины на четыре зоны карантина.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Зеленая зона предусматривает масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, пребывание одного человека на 5 квадратных метров во время массовых мероприятий.

В Желтой зоне кроме вышеупомянутого, запрещено также посещать дома престарелых, больницы и социальные учреждения. В желтой зоне 40 регионов Украины.

В оранжевой зоне действует запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

К ней относятся Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тысменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области, Бучацкий район Тернопольской области.

Красная зона - все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения учебных заведений, деятельности кафе и ресторанов. Сейчас это Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

С интерактивной картой карантинных зон можно ознакомиться по ссылке.

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Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 1090 человек, 20 пациентов умерли.