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23 июля 2020, 15:39 4

Геннадий Труханов имеет наибольшие шансы победить на выборах мэра Одессы – РЕЙТИНГ

23 июля 2020, 15:39 4
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Среди кандидатов на кресло мэра Одессы наибольшую поддержку имеет действующий городской голова Геннадий Труханов, а в городскую раду уверенно проходят «ОПЗЖ», партия Труханова «Доверяй делам» и «Слуга народа».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на исследованию группы "Рейтинг".

Согласно данным социологов Геннадию Труханову симпатизируют 48,7% избирателей. За председателя исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили проголосовали бы 13,7% одесситов.

Нардеп III-VIII созывов (председатель ЦИК во время президентских выборов 2004 года, с которых началась Оранжевая революция) Сергей Кивалов мог бы собрать 8,5% голосов. Победителя Кивалова на выборах в парламент 2019 года на мажоритарном округе ресторатора и нынешнего нардепа от "Слуги народа" Алексея Леонова хотят видеть мэром 7% горожан.

Предпочитают телеведущего, эксигрока КВН и депутата Одесского горсовета IV и VI созывов Дмитрию Спиваку 5,3% одесситов. Доверяют нардепу от ОПЗЖ Татьяне Плачковой 5,1% горожан. Готовы дать еще один шанс эксмеру Одессы (1994-1998) Эдуарду Гурвицу 4,1%. Все остальные кандидаты не достигли и 3% симпатий граждан

Эксперты считают, что кого бы не выдвинула партия "Слуга народа", шансов против Геннадия Труханова (в случае его участия в выборах) у нее нет. Поэтому при наличии безусловного фаворита, главная борьба на выборах в Одессе развернется не за пост мэра, а за места в городском и областном советах, как это происходит, например, в Киеве и Харькове.

По сводным данным социологии, больше всего мест в горсовете получит ОПЗЖ (около 30%), далее идут с определенным отрывом партия Труханова "Доверяй делам" и "Слуги народа". Теоретические шансы зайти в горсовет есть и у "Партии Шария".

Напомним, львовяне не хотят голосовать за кандидатов в мэры от "Слуги народа" - РЕЙТИНГ.

выборы Одесса Слуга народа мэр ОПЗЖ Михаил Саакашвили Труханов Геннадий Кандидат Партия Шария
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