COVID-19 в Одессе: подстанция "скорой" помощи закрылась на карантин

Трое медиков заразились коронавирусом

Трое медиков заразились коронавирусом

Фото: из открытых источников

Одесская подстанция "скорой" помощи №4, которая располагается на улице Геренала Петрова, 25 и обслуживает Малиновский район, приостановила работу и ушла на двухнедельный карантин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Так, известно, что трое инфицированных сотрудников "скорой" помощи контактировали с пациентом с симптомами ОРВИ, у которого позже подтвердился коронавирус.

Двое заразившихся врачей сейчас госпитализированы в инфекционнную больницу. Третий - дома на самоизоляции. Еще около двадцати сотрудников также сидят по домам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Малиновский район обслуживают "скорые" из других подстанций.

Напомним, что за последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявили в Киеве - 118, во Львовской области - 126, в Ровенской - 96 и в Ивано-Франковской - 87 человек.