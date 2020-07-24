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24 июля 2020, 10:21 4

COVID-19 в Одессе: подстанция "скорой" помощи закрылась на карантин

24 июля 2020, 10:21 4
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Трое медиков заразились коронавирусом
Трое медиков заразились коронавирусом
Фото: из открытых источников
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Одесская подстанция "скорой" помощи №4, которая располагается на улице Геренала Петрова, 25 и обслуживает Малиновский район, приостановила работу и ушла на двухнедельный карантин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Так, известно, что трое инфицированных сотрудников "скорой" помощи контактировали с пациентом с симптомами ОРВИ, у которого позже подтвердился коронавирус.

Двое заразившихся врачей сейчас госпитализированы в инфекционнную больницу. Третий - дома на самоизоляции. Еще около двадцати сотрудников также сидят по домам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Малиновский район обслуживают "скорые" из других подстанций.

Напомним, что за последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявили в Киеве - 118, во Львовской области - 126, в Ровенской - 96 и в Ивано-Франковской - 87 человек.

Одесса карантин медики самоизоляция Врач
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