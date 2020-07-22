Шмыгаль поручил Криклию взять под контроль ситуацию с танкером Delfi

Из танкера регулярно вытекает топливо и наносит значительный ущерб экологии

Из танкера регулярно вытекает топливо и наносит значительный ущерб экологии

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Об этом он заявил во время заседания Правительства 22 июля, передает RegioNews.

История с затонувшим судном Delfi затянута, и продолжаются то ли манипуляции, то ли неспособность с решением этой проблемы со стороны владельца и местных органов власти. Я прошу взять этот вопрос на личный контроль", - сказал Шмыгаль.

Он также поручил министру проработать эту проблему с Администрацией морских портов и Одесской ОГА, чтобы разблокировать нормальный режим судоходства и ликвидировать угрозу для экологии региона.

Министр инфраструктуры сообщил, что на этой неделе уже была попытка поднять танкер. Она оказалась неудачной, так как во время поднятия судна порвались тросы.

До конца этой недели у них будет еще одна попытка, после чего с судовладельцем говорили, что они будут отказываться от прав на судно, и тогда всю операцию уже полностью будет координировать АМПУ", - рассказал Криклий.

Напомним, председатель Одесской ОГА хочет убрать танкер Delfi без разрешения судовладельца.