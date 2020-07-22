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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 июля 2020, 18:48 2

Шмыгаль поручил Криклию взять под контроль ситуацию с танкером Delfi

22 июля 2020, 18:48 2
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Фото: скриншот видео
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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять под личный контроль вопрос поднятия затонувшего танкера Delfi в Одессе.

Об этом он заявил во время заседания Правительства 22 июля, передает RegioNews.

История с затонувшим судном Delfi затянута, и продолжаются то ли манипуляции, то ли неспособность с решением этой проблемы со стороны владельца и местных органов власти. Я прошу взять этот вопрос на личный контроль", - сказал Шмыгаль.

Он также поручил министру проработать эту проблему с Администрацией морских портов и Одесской ОГА, чтобы разблокировать нормальный режим судоходства и ликвидировать угрозу для экологии региона.

Министр инфраструктуры сообщил, что на этой неделе уже была попытка поднять танкер. Она оказалась неудачной, так как во время поднятия судна порвались тросы.

До конца этой недели у них будет еще одна попытка, после чего с судовладельцем говорили, что они будут отказываться от прав на судно, и тогда всю операцию уже полностью будет координировать АМПУ", - рассказал Криклий.

Напомним, председатель Одесской ОГА хочет убрать танкер Delfi без разрешения судовладельца.

Кабмин Одесса Владислав Криклий Delfi Денис Шмыгаль Танкер
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