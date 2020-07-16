В Николаеве подожгли автомобиль местного лидера "Нацкорпуса"

Потерпевший пообещал найти поджигателей без полиции

Потерпевший пообещал найти поджигателей без полиции

Фото: Нацполиция

В ночь на четверг, 16 июля, в Николаеве сожгли автомобиль Volvo S60, принадлежащий главе местной организации партии "Национальный корпус" Денису Янтарю.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели оперативно устранили возгорание, однако автомобиль оказался практически уничтоженным.

Пострадавший прокомментировал происшествие на своей странице в Facebook.

"Сегодня, пока что неизвестные дегенераты в 3:30 подожгли мою машину, которая стояла у дома. В принципе, машина это просто груда металла и средство передвижения, такие потери - обыденность человека с активной жизненной позицией и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных, в связи с этими обстоятельствами, это будет дорого стоить этим уродам", - сообщил пострадавший.

Денис Янтарь отмечает, что у него всего два предположения, кто мог подстроить поджог: это либо политические оппоненты или криминалитет.

По линии полиции слабо верю в успех, поищем немножко по- другому", - резюмировал Янтарь.

Кроме того, полиция Николаевской области открыла уголовное производство по данному факту.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители изъяли фрагменты горения автомобиля Volvo, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу.

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причины пожара, а также лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что в Харькове между сторонниками двух партий - Нацкорпуса и партии Шария - произошли столкновения, в результате чего пострадали два человека.