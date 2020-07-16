Люстрированным прокурорам государство должно выплатить почти 50 млн гривен - Венедиктова

В судах сейчас находятся более тысячи дел по искам бывших работников органов прокуратуры

В судах сейчас находятся более тысячи дел по искам бывших работников органов прокуратуры

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В украинских судах сейчас находится 1006 дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, как в Офис генпрокурора, так и к региональным прокуратурам.

Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

"В судах сейчас находятся 1 006 дел по искам бывших работников органов прокуратуры. В частности, 15 - о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 676 - это о восстановлении на работе в Офисе генерального прокурора. И 315 - о восстановлении прокуроров региональных прокуратур", - рассказала генпрокурор.

Она подчеркнула, что в этих исках речь идет не только о восстановлении прокуроров на должности, но и возмещения морального ущерба, взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула, отмене приказов и решений кадровых комиссий.

Суды уже рассмотрели 34 иски, "из них отказано в удовлетворении - 9, это о восстановлении в должности, удовлетворено - 15 исков и взыскано в пользу истцов еще 4,8 млн грн, то есть, эти средства уже ОГП должен выплатить".

Венедиктова напомнила, что актуальным остается и вопрос исков прокуроров, попавших под люстрацию.

Кроме того, у нас есть вопрос люстрации. На сегодня уже около 60 исков удовлетворено. Люстрованным надо выплатить около 50 млн грн", – отметила генпрокурор.

Напомним, ранее Венедиктова говорила о миллионных долгах по зарплате в Запорожской области.