Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Андрей Антоненко находится под арестом с декабря 2019 года

Андрей Антоненко находится под арестом с декабря 2019 года

Фото: из открытых источников

Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Леонид Маслов, передает RegioNews.

Андрея Антоненко оставили под стражей. В 10:41, когда заседание еще не началось, поступило ходатайство о продлении заключения", - написал он.

Известно, что Антоненко хотели взять на поруки народные депутаты от "Евросолидарности" Ирина Фриз и Николай Величкович, волонтеры Мирослав Гай, Елена Щербина и Юлия Гончарова, экс-депутаты Татьяна Черновол и Андрей Тетерев, автор телепроекта "Служба розыска детей" Руслан Горовой и другие.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.

25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.