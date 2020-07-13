"Евросолидарность" требует расследовать фальсификации дел против Порошенко

Депутатская фракция партии "Европейская солидарность" настаивает на создании временной следственной комиссии Верховной Рады

Депутатская фракция партии "Европейская солидарность" настаивает на создании временной следственной комиссии Верховной Рады

Фото: Радио Свобода

«Европейская Солидарность» требует создания временной следственной комиссии парламента для расследования фактов вмешательства Офиса президента и Генерального прокурора в работу Государственного бюро расследований и фальсификации дел против лидера оппозиции Петра Порошенко.

Об этом информирует пресс-служба партии "Европейская солидарность", пишет RegioNews.

О требовании создания комиссии во время Согласительного совета заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Она, в частности, напомнила о скандальных показания руководителя группы следователей ГБР Олега Корецкого, который заявил о давлении со стороны Венедиктовой и Соколова на следователей по делам против Петра Порошенко.

Если олигархические каналы не замечают "украинского Уотергейта", который разрешился на прошлой неделе, это не значит, что его нет, когда есть прямые показания руководства силовых структур и спецорганов о прямом вмешательстве в их работу и указания Банковой, и Зеленского в частности, относительно политических репрессий против оппозиции", – заявила Геращенко.

Нардеп также напомнила и о заседании Печерского суда на прошлой неделе, когда судья отказался избирать Порошенко меру пресечения.

... система, которая создавалась для внедрения в стране справедливости – сегодня формируется, как карательно-репрессивная. И тот фарс, который состоялся в Печерском суде на прошлой неделе, когда очередное дело против лидера оппозиции Петра Порошенко развалилось, только свидетельствует о постыдности ситуации, которая происходит в стране, когда у Зеленского нет своей повестки дня в решении экономических, социальных проблем государства и поэтому остаются только репрессии", – отмечает Ирина Геращенко.

Напомним, в ГБР закрыли одно из дел против Порошенко относительно продажи ЗАО "Завод Кузница на Рыбацкой".

9 июля Facebook удалил сеть аккаунтов, которые агитировали за Порошенко.