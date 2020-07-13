Смертельное ДТП под Киевом: водителя задержали, ему грозит 10 лет

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии

Фото: Нацполиция

Водителя автомобиля Mercedes Антона Желепу, который в воскресенье совершил ДТП с четырьмя погибшими на Старообуховской трассе под Киевом, задержали.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, ему грозит от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

39-летний водитель автомобиля Mercedes задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, они будут обращаться в суд с ходатайством об избрании виновнику ДТП меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, суд должен состояться 14 июля, но формат заседания еще не установлен, так как подозреваемый получил травмы.

Если его состояние позволит, он будет доставлен в суд. Возможно, судебное заседание состоится в режиме видеоконференции", - уточнила Максимец.

Напомним, под Киевом произошло тройное ДТП, погибла семья.