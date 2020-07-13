09:49  13 июля
В Украине медики фиксируют значительный спад новых случаев заражения коронавирусом
09:29  13 июля
В трех областях Украины непогода обесточила 23 населенных пункта - ГСЧС
12:56  13 июля
На Херсонщине просят СНБО усилить меры безопасности на юге Украины
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 11:43 2

Смертельное ДТП под Киевом: водителя задержали, ему грозит 10 лет

13 июля 2020, 11:43 2
Читайте також українською мовою
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Водителя автомобиля Mercedes Антона Желепу, который в воскресенье совершил ДТП с четырьмя погибшими на Старообуховской трассе под Киевом, задержали.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, ему грозит от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

39-летний водитель автомобиля Mercedes задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, они будут обращаться в суд с ходатайством об избрании виновнику ДТП меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, суд должен состояться 14 июля, но формат заседания еще не установлен, так как подозреваемый получил травмы.

Если его состояние позволит, он будет доставлен в суд. Возможно, судебное заседание состоится в режиме видеоконференции", - уточнила Максимец.

Напомним, под Киевом произошло тройное ДТП, погибла семья.

ДТП полиция суд Киев авария
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Киевщине полиция задержала вооруженную банду, которая ограбила предпринимателя
13 июля 2020, 11:13
Под Киевом произошло тройное ДТП, погибла семья
13 июля 2020, 09:11
В Харькове произошла стычка между сторонниками Шария и Нацкорпусом
13 июля 2020, 08:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Все блоги »