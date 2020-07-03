Выборы близко: на Закарпатье избирателям раздают гнилые апельсины

Об этом сообщается на Telegram-канале журналиста Виталия Глагола.

Живет себе такая бабушка Аня и ее пригласили в сельсовет получить продуктовый набор, но она долго не могла понять, что это за странный серый фрукт. Оказалось — гнилой апельсин. Это раздавали в качестве материальной помощи пенсионерам. Самый неудачный подкуп избирателей, который мне приходилось видеть", - написал он.