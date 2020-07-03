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03 июля 2020, 16:34

Выборы близко: на Закарпатье избирателям раздают гнилые апельсины

03 июля 2020, 16:34
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Продуктовые наборы раздавали в качестве материальной помощи пенсионерам
Продуктовые наборы раздавали в качестве материальной помощи пенсионерам
Фото: Telegram Виталия Глагола
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На Закарпатье в селе Ярок досрочно началась предвыборная агитация в виде подкупа избирателей.

Об этом сообщается на Telegram-канале журналиста Виталия Глагола.

Живет себе такая бабушка Аня и ее пригласили в сельсовет получить продуктовый набор, но она долго не могла понять, что это за странный серый фрукт. Оказалось — гнилой апельсин. Это раздавали в качестве материальной помощи пенсионерам. Самый неудачный подкуп избирателей, который мне приходилось видеть", - написал он.

Ранее мы сообщали, что Рада утвердила бюллетень для голосования на местных выборах.

выборы Закарпатье депутат агитация избиратели
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