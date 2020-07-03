Выборы близко: на Закарпатье избирателям раздают гнилые апельсины
Продуктовые наборы раздавали в качестве материальной помощи пенсионерам
Продуктовые наборы раздавали в качестве материальной помощи пенсионерам
На Закарпатье в селе Ярок досрочно началась предвыборная агитация в виде подкупа избирателей.
Об этом сообщается на Telegram-канале журналиста Виталия Глагола.
Живет себе такая бабушка Аня и ее пригласили в сельсовет получить продуктовый набор, но она долго не могла понять, что это за странный серый фрукт. Оказалось — гнилой апельсин. Это раздавали в качестве материальной помощи пенсионерам. Самый неудачный подкуп избирателей, который мне приходилось видеть", - написал он.
Ранее мы сообщали, что Рада утвердила бюллетень для голосования на местных выборах.
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе