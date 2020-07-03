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03 июля 2020, 21:42 2

Филатов озвучил первую четверку "Пропозиции" на местных выборах в Днепре

03 июля 2020, 21:42 2
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Мэр Днепра Борис Филатов назвал первую четверку кандидатов от партии "Пропозиция" на местных выборах в Днепре.

Об этом мэр Днепра рассказал на пресс-конференции после съезда партии в Киеве.

Список возглавит сам Филатов. За ним следует секретарь горсовета Александр Санжара, профессор-аллерголог Евгения Дитятковская и общественный активист-антикоррупционер Иван Васючков.

Остальные собравшиеся на пресс-конференции мэры отметили неясность, по какому принципу будет формироваться бюллетень на предстоящих выборах. Они сказали, что в пятерке их кандидатов будут люди, которые хорошо себя зарекомендовали в обустройстве городов.

Напомним, сегодня, 3 июля, партия мэров "Пропозиция" провела съезд и заявила об участии в местных выборах .

Днепр Пропозиция партия мэров Борис Филатов Кандидат выборы
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