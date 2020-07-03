Филатов озвучил первую четверку "Пропозиции" на местных выборах в Днепре
Пятое место в списке пока вакантно
Пятое место в списке пока вакантно
Мэр Днепра Борис Филатов назвал первую четверку кандидатов от партии "Пропозиция" на местных выборах в Днепре.
Об этом мэр Днепра рассказал на пресс-конференции после съезда партии в Киеве.
Список возглавит сам Филатов. За ним следует секретарь горсовета Александр Санжара, профессор-аллерголог Евгения Дитятковская и общественный активист-антикоррупционер Иван Васючков.
Остальные собравшиеся на пресс-конференции мэры отметили неясность, по какому принципу будет формироваться бюллетень на предстоящих выборах. Они сказали, что в пятерке их кандидатов будут люди, которые хорошо себя зарекомендовали в обустройстве городов.
Напомним, сегодня, 3 июля, партия мэров "Пропозиция" провела съезд и заявила об участии в местных выборах .
Виктор Развадовский возглавил Житомирскую областную ячейку партии "За будущее"Все новости »
03 июля 2020, 19:52Выборы близко: на Закарпатье избирателям раздают гнилые апельсины
03 июля 2020, 16:34СБУ задокументировала злоупотребления чиновников Днепра на десятки миллионов
03 июля 2020, 14:57
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе