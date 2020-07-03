Филатов озвучил первую четверку "Пропозиции" на местных выборах в Днепре

Пятое место в списке пока вакантно

Пятое место в списке пока вакантно

Мэр Днепра Борис Филатов назвал первую четверку кандидатов от партии "Пропозиция" на местных выборах в Днепре.

Об этом мэр Днепра рассказал на пресс-конференции после съезда партии в Киеве.

Список возглавит сам Филатов. За ним следует секретарь горсовета Александр Санжара, профессор-аллерголог Евгения Дитятковская и общественный активист-антикоррупционер Иван Васючков.

Остальные собравшиеся на пресс-конференции мэры отметили неясность, по какому принципу будет формироваться бюллетень на предстоящих выборах. Они сказали, что в пятерке их кандидатов будут люди, которые хорошо себя зарекомендовали в обустройстве городов.

Напомним, сегодня, 3 июля, партия мэров "Пропозиция" провела съезд и заявила об участии в местных выборах .