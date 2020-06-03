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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июня 2020, 20:29 17

Суд обязал ГБР возбудить дело из-за возможного румынского гражданства Дубинского

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03 июня 2020, 20:29 17
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Депутат в 2017 году подавал документы для получения паспорта этой страны
Фото: скриншот видео
Депутат в 2017 году подавал документы для получения паспорта этой страны

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство по поводу вероятного получения народным депутатом от фракции "Слуга народа" Александром Дубинским гражданства Румынии.

Об этом сообщают журналисты проекта "Слідство.Інфо", передает RegioNews.

Согласно тексту документа, суд удовлетворил жалобу юриста Института развития региональной прессы Александра Волошина на бездействие следователя ГБР, а также обязал зарегистрировать уголовное производство.

Ранее Волошин обратился в ГБР с заявлением о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом, и просил правоохранителей начать расследование.

Вместо этого Госжбюро направило это заявление в Офис генерального прокурора, мотивируя это тем, что досудебное расследование в отношении народного депутата может начать Генеральный прокурор. Поэтому юрист ИРРП обратился в суд с жалобой на бездействие следственных ГБР, которую Шевченковский райсуд Киева сегодня удовлетворил", - отмечают журналисты.

Напомним, народный депутат от правящей фракции "Слуга народа" и бывший телеведущий Александр Дубинский в декабре 2017 года пыталось получить гражданство Румынии, для этого он подавал соответствующие документы.


суд ГБР Румыния гражданство Александр Дубинский
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