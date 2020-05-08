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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 мая 2020, 16:04 5

"Слуга народа" Дубинский в 2017 году подавал документы на румынское гражданство

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українською мовою
08 мая 2020, 16:04 5
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Согласно украинскому законодательству, получение гражданства другого государства тянет за собой потерю украинского паспорта
Фото: Александр Кузьмин
Согласно украинскому законодательству, получение гражданства другого государства тянет за собой потерю украинского паспорта

Народный депутат от правящей фракции "Слуга народа" и бывший телеведущий Александр Дубинский в декабре 2017 года пыталось получить гражданство Румынии, для этого он подавал соответствующие документы.

Об этом сообщают журналисты проекта "Слідство.інфо", передает RegioNews.

По данным журналистов, Дубинский воспользовался услугами одной из фирм в Черновцах, которая за деньги помогает оформить паспорт этой страны Евросоюза.

Они отмечают, что в то время такая услуга стоила в пределах 5-6 тысяч евро, даже при отсутствии румынских предков.

Журналисты опубликовали копии документов, которые подавал Дубинский, а именно копии паспортов депутата, его свидетельство о рождении и персональный номер, который был присвоен Национальным агентством по вопросам гражданства Румынии.

Пока неизвестно, удалось ли ему завершить процедуру получения гражданства Румынии.

Судя по видео расследования, после того, как журналист спросил Дубинского о том, для чего ему румынское гражданство, тот выдержал длинную паузу и не стал отвечать на вопрос, подавал ли он документы на его получение.

Он публично заявил, что у него нет иностранного гражданства, а затем перешел на личные оскорбления и обвинения в сторону журналиста, а после вопроса, есть ли у него румынские корни, бросил трубку.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" отмечают, что согласно действующему законодательству, в случае добровольного получения гражданства другого государства, украинец теряет украинский паспорт, а если это касается народного депутата, он теряет свой мандат.

Напомним, "Слуги народа” Бужанский, Дубинский, их бывший коллега Антон Поляков вместе с пророссийским блогером Анатолием Шарием спалились на координации для распространения фейковой информации.


паспорт Румыния Слуга народа гражданство Александр Дубинский
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