Виктор Развадовский возглавил Житомирскую областную ячейку партии "За будущее"

Ячейку сформировали из членов УКРОПа и партии "Справедливости и развития"

Ячейку сформировали из членов УКРОПа и партии "Справедливости и развития"

Сегодня, 3 июля состоялось учредительное собрание Житомирской областной организации политической партии «За будущее», основу которой в результате объединения составили местные команды политических сил «Украинское объединение патриотов – УКРОП» и «Справедливости и развития» (ранее – Всеукраинской Чернобыльской Народной Партии «За благосостояние и социальную защиту народа»).

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Житомир Online.

Считаю себя патриотом Украины. Мне приятно, что председателем новой политической партии "За будущее" является Игорь Палица - человек, который в трудные 2014-2015 годы, возглавляя Одесскую ОГА, удержал этот регион от раздувания пророссийского сепаратизма и колаборационизма, сделав тем самым значительный вклад в сохранение Украинского государства. Немало позитивного сделано на посту председателя Волынского облсовета. Поскольку реформа децентрализации создает реальные возможности для изменения страны людьми на местах, имея желание, опыт и здоровье развивать родную Житомирщину, даю согласие возглавить Житомирскую областную организацию", - прокомментировал Виктор Развадовский.

После голосования новый руководитель призвал однопартийцев безотлагательно начать работу для того, чтобы получить достойную поддержку на местных выборах.

Справка:

Виктор Развадовский - народный депутат 8 созыва, избран по 67 округу (Житомирская область) как беспартийный самовыдвиженец. В 2014-2016 годах был членом депутатской группы "Воля Народа”, с 2017 года - член группы "Партия "Возрождение”.

В 2012 году был избран депутатом Верховной Рады 7 созыва по тому же округу как беспартийный самовыдвиженец. Был первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны.

Вошел в состав фракции "Партии регионов”, из которой вышел 20 февраля 2014 года и через несколько дней присоединился к группе "Суверенная Европейская Украина”.

В 2010-2012 годах был депутатом Житомирского облсовета по списку Всеукраинской Чернобыльской Народной партии "За благосостояние и социальную защиту народа” как беспартийный. Был председателем фракции этой партии. В 2010 году баллотировался на должность Житомирского городского председателя.

В 2007 году баллотировался в Верховную Раду 6 созыва от блока "КУЧМА” 5 номером в список как беспартийный. В 2006 году баллотировался в Верховную Раду 35 номером по списку Народного блока Литвина как член Народной партии.

Того же года баллотировался на должность Житомирского городского головы.

В 1998 и 2002 годах был избран депутатом Верховной Рады 3 и 4 созывов по 69 округу (Житомирская область) как самовыдвиженец.

С 2010 до 2012 года работал заместителем начальника Департамента ГАИ МВД Украины, начальником 2 управления. В 2009-2010 годах был начальником Департамента транспортной милиции МВД Украины.

2008-2009 годы - в.а. начальника и начальник УМВД Украины в Харьковской области. С 2006 до 2008 года был сначала советником министра внутренних дел Украины, впоследствии - председателя Государственной налоговой администрации Украины.

В 2006 и 1998 годах занимал руководящие должности в Государственной налоговой администрации Украины. До того занимал руководящие должности в ГУМВД Украины в городе Киеве (преимущественно в ГАИ), в начале карьеры работал государственным автоинспектором, инспектором, старшим инспектором.

Окончил КНУ им.Т.Г.Шевченко по специальности "правоведение”. Доктор юридических наук. Генерал-полковник милиции. Участник боевых действий в Афганистане, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года, позже отозвал свой голос.

Напомним, 21 мая стало известно, что в Украине создали новую политическую партию – "За будущее". Новую партию возглавил народный депутат Игорь Палица