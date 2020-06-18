Запуск "партии мэров" взял на себя городской глава Днепра Филатов - СМИ

Коммуникацию ведут со всеми городскими главами

Коммуникацию ведут со всеми городскими главами

Фото: из открытых источников

Наиболее активное участие в запуске так называемой "партии мэров" берет городской глава города Днепра Борис Филатов.

Как передает RegioNews, об этом говорится в публикации "Украинской правды".

Так, по данным издания, Филатов - это тот человек, который ведет первоначальные переговоры и занимается концентрацией капитала в новом проекте.

По словам приближенных к мэру Днепра лиц, Филатов хочет "проучить президента", начав с разгрома на местных выборах осенью 2020 года. Одной из причин такого поведения называют обиду на Зеленского после его визита в Днепр.

Сейчас мэр Днепра взял на себя шефство запуска новой партии. К нему уже присоединились мэры Николаева Александр Сенкевич, Черновцов - Алексей Каспрук, Житомира - Сергей Сухомлин", - говорится в статье.

По данным издания, коммуникация осуществляется со всеми городскими главами. Мэры очень солидарны друг с другом, но пока что не все готовы вступить в эту партию.

Напомним, официально о создании партии планируется объявить на пресс-конференции в эту пятницу, 19 июня.