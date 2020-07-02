Днепропетровскую областную "Пропозицию" возглавил Игорь Каширин

Во время прошлых президентских выборов он поддержал Анатолия Гриценко

Во время прошлых президентских выборов он поддержал Анатолия Гриценко

Фото: Движение ЧЕСТНО

Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра, пишет RegioNews.

Нынешний глава областной "Пропозиции” в Днепре известен тем, что перевел 38 тысяч грн на поддержку Анатолия Гриценко во время последних президентских гонок.

Еще Игорь Каширин был членом окружной избирательной комиссии в округе №27 (часть Днепра) на промежуточных выборах народных депутатов 17 июля 2016 года. Тогда он представлял политическую партию "Гражданское движение Украины” (сейчас это "Гражданское движение "Хвиля”; эта политсила на выборах 2019 года тоже поддержала Гриценко). Именно тогда Борис Филатов, который представлял этот округ в Верховной Раде, стал мэром, поэтому его место в парламенте освободилось.

Каширина в СМИ называют "функционером УКРОПа” и "доверенным лицом Геннадия Корбана”, друга мэра Днепра Бориса Филатова, председателя Общественного совета при Днепровском горсовете и главы Днепропетровской облорганизации партии УКРОП.

Напомним, партию мэров под названием "Пропозиция" презентовали 19 июня. Запуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов. Членами партии являются также мэры Черновцов, Житомира, Николаева, Кропивницкого, Новой Каховки.

О желании идти на выборы от партии мэров заявил первый заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков.

Руководство партии мэров будут избирать после местных выборов.

Сегодня также стало известно, что партия мэров "Пропозиция" планирует провести съезд 3 июля.