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02 июля 2020, 16:35 2

Закарпатскую ячейку "Батькивщины" может возглавить эксрегионал Михаил Ланьо

02 июля 2020, 16:35 2
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Если "Батькивщина" и Ланьо договорятся, то действующий мэр Ужгорода, вероятно пойдет на выборы именно от этой политсилы
Если "Батькивщина" и Ланьо договорятся, то действующий мэр Ужгорода, вероятно пойдет на выборы именно от этой политсилы
Фото: Слово и Дело
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Закарпатская областная организация партии «Батькивщина» может пойти под управление нардепа прошлого созыва, бывшего члена Партии регионов Михаила Ланьо.

Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

Партия "Батькивщина" ведет переговоры с Ланьо. Инициатор диалога – Иван Крулько, который родом из Закарпатья и имеет тесные отношения с Юлией Тимошенко.

Эксрегионал Михаил Ланьо готов взять на себя полное финансирование областной организации перед походом на выборы. Планируется, что штаб местной ячейки "Батькивщины" возглавит депутат Закарпатского облсовета от партии "Возрождение" Юрий Гуледза.

В случае, если две группы договорятся между собой – велика вероятность, что нынешний глава Ужгорода Богдан Андриив будет баллотироваться на второй срок именно от "Батькивщины". Во время избрания городским головой Ужгорода в 2015 году он был кандидатом от партии "Видродження", которая строилась на остатках "Партии регионов",- написал Глагола.

Напомним, на прошлых местных выборах действующий мэр Богдан Андриив шел на выборы от партии "Видродження”. В свое время Андриив также был членом Партии регионов, а в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от "Оппоблока".

партия мэр Ужгород Партия регионов Закарпатье Батькивщина Андриив Богдан
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