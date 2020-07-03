Рада утвердила бюллетень для голосования на местных выборах
Профильный комитет парламента проголосовал за изменения в Избирательный кодекс, согласно которым был утвержден формат бюллетеня для голосования по открытым спискам во время местных выборов.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.
В бюллетени на местных выборах необходимо будет указать партию, за которую гражданин голосует, а также рядом внести номер того или иного кандидата от этой политсилы.
Ожидается, что эта идея будет способствовать появлению в местных советах политиков с наиболее высоким уровнем доверия.
На заседании комитета утвердили изменения в избирательный кодекс. Бюллетень для голосования по открытым спискам теперь будет выглядеть так", - написал Качура.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.