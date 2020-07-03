Рада утвердила бюллетень для голосования на местных выборах

Проголосовать можно будет не только за партию, но и за конкретного кандидата

Проголосовать можно будет не только за партию, но и за конкретного кандидата

Фото: flickr

Профильный комитет парламента проголосовал за изменения в Избирательный кодекс, согласно которым был утвержден формат бюллетеня для голосования по открытым спискам во время местных выборов.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews. В бюллетени на местных выборах необходимо будет указать партию, за которую гражданин голосует, а также рядом внести номер того или иного кандидата от этой политсилы. Ожидается, что эта идея будет способствовать появлению в местных советах политиков с наиболее высоким уровнем доверия. На заседании комитета утвердили изменения в избирательный кодекс. Бюллетень для голосования по открытым спискам теперь будет выглядеть так", - написал Качура. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.

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