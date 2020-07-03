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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 10:31 21

Рада утвердила бюллетень для голосования на местных выборах

03 июля 2020, 10:31 21
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Проголосовать можно будет не только за партию, но и за конкретного кандидата
Проголосовать можно будет не только за партию, но и за конкретного кандидата
Фото: flickr
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Профильный комитет парламента проголосовал за изменения в Избирательный кодекс, согласно которым был утвержден формат бюллетеня для голосования по открытым спискам во время местных выборов.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

В бюллетени на местных выборах необходимо будет указать партию, за которую гражданин голосует, а также рядом внести номер того или иного кандидата от этой политсилы.

Ожидается, что эта идея будет способствовать появлению в местных советах политиков с наиболее высоким уровнем доверия.

На заседании комитета утвердили изменения в избирательный кодекс. Бюллетень для голосования по открытым спискам теперь будет выглядеть так", - написал Качура.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.

Слуга народа Верховная Рада Местные выборы Александр Качура бюллетень
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