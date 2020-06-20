Семьи погибших от COVID-19 медиков начнут получать выплаты со следующей недели

Кабмин выделил на выплаты 1,57 млн гривен

Кабмин выделил на выплаты 1,57 млн гривен

Фото: flickr

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Для этого Правительством предусмотрены выплаты в размере 1,57 миллиона гривен.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Медицинским работникам, которые получили через COVID-19 инвалидность, предусмотрены следующие выплаты:

I группа инвалидности - 840 800 грн;

II группа инвалидности - 735 700 грн;

III группы инвалидности - 630 600 грн.

В случае смерти врача не во время работы с пациентами, родственникам предусмотрены выплаты 210 тысяч гривен.

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Напомним, 20 июня в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели.