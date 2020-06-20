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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июня 2020, 16:28 6

Семьи погибших от COVID-19 медиков начнут получать выплаты со следующей недели

20 июня 2020, 16:28 6
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Кабмин выделил на выплаты 1,57 млн гривен
Фото: flickr
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Со следующей недели Министерство социальной политики планирует начать страховые выплаты семьям медиков, погибших из-за COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Для этого Правительством предусмотрены выплаты в размере 1,57 миллиона гривен.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Медицинским работникам, которые получили через COVID-19 инвалидность, предусмотрены следующие выплаты:

I группа инвалидности - 840 800 грн;
II группа инвалидности - 735 700 грн;
III группы инвалидности - 630 600 грн.

В случае смерти врача не во время работы с пациентами, родственникам предусмотрены выплаты 210 тысяч гривен.

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Напомним, 20 июня в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели.

Офис президента коронавирус медики выплаты
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