Зеленский убрал Ермака с наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Президент подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета концерна

Президент подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета концерна

Фото: Офис президента

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Зеленский назначил членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.

Также Зеленский прекратил полномочия главы Офиса президента Андрея Ермака в наблюдательном совете.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Ермака назначили на эту должность в октябре 2019 года. Тогда он был помощником президента по внешнеполитическим вопросам.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документ с рекомендациями для журналистов, как писать про главу Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее Гео Лерос неоднократно писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.

Также он рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.