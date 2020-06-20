Зеленский убрал Ермака с наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Президент Владимир Зеленский обновил состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Зеленский назначил членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.
Также Зеленский прекратил полномочия главы Офиса президента Андрея Ермака в наблюдательном совете.
Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Ермака назначили на эту должность в октябре 2019 года. Тогда он был помощником президента по внешнеполитическим вопросам.
Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документ с рекомендациями для журналистов, как писать про главу Офиса президента Андрея Ермака.
Ранее Гео Лерос неоднократно писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.
Также он рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.