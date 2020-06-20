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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июня 2020, 15:24 14

В больницах Закарпатья не хватает мест для больных коронавирусом

20 июня 2020, 15:24 14
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В больницах первой волны реанимационные отделения переполнены
В больницах первой волны реанимационные отделения переполнены
Фото: flickr
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Увеличение количества больных COVID-19 в Закарпатской области привело к резкому увеличению количества госпитализированных больных.

Об этом во время брифинга сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, передает RegioNews.

В больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросла в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", - рассказал Поляк.

По его словам, в больницах первой волны мало принимают больных, ведь процесс выздоровления идет трудно, около трех недель продолжается лечение в стационаре.

Сегодня, 20 июня, утром в больницах первой волны 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем - значит, не имеем куда класть новых. Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - добавил он.

Поляк также сообщил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.

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Напомним, 20 июня в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели.

коронавирус Ужгород Закарпатье врачи больницы
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