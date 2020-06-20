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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июня 2020, 15:47 7

Полиция со следующей недели начнет усиленные проверки транспорта и кафе

20 июня 2020, 15:47 7
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Силовики уже обнаружили 703 нарушения
Фото: Нацполиция
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Со следующей недели правоохранители начнут усиленные проверки кафе, ресторанов и общественного транспорта на предмет соблюдения гражданами карантинных ограничений.

Такое решение было принято в ходе селекторного совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

По словам президента Зеленского, в случае несоблюдения карантина, учреждения должны нести ответственность.

Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - сказал Зеленский.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, силовики уже провели 2,5 тыс. проверок общественного транспорта и обнаружили 703 нарушения. Было наложено штрафов почти на 2 млн грн.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что планирует отправиться в Львовскую и Закарпатскую области. Он хочет изучить ситуацию в обоих регионах и выслушать предложения местной власти.

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Напомним, 20 июня в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели.

Владимир Зеленский карантин Офис президента Арсен Аваков полиция проверки
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