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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 16:28 2

Сім'ї загиблих від COVID-19 медиків почнуть отримувати виплати з наступного тижня

20 червня 2020, 16:28 2
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Кабмін виділив на виплати 1,57 млн гривень
Кабмін виділив на виплати 1,57 млн гривень
Фото: flickr
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З наступного тижня Міністерство соціальної політики планує почати страхові виплати сім'ям медиків, які загинули через COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Для цього Урядом передбачені виплати у розмірі 1,57 мільйона гривень.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що на наступному тижні, як наполягав президент, почнуться страхові виплати сім'ям лікарів, загиблих з-за коронавирусной інфекції COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Медичним працівникам, які отримали через COVID-19 інвалідність, передбачені наступні виплати:

I група інвалідності - 840 800 грн;
II група інвалідності - 735 700 грн;
III групи інвалідності - 630 600 грн.

У випадку смерті лікаря не під час роботи з пацієнтами, родичам передбачені виплати 210 тисяч гривень.

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Нагадаємо, 20 червня в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало.

Офіс президента коронавірус медики виплати
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