Три дела против Порошенко закрыты - Венедиктова

Производства были открыты по заявлениям бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова

Производства были открыты по заявлениям бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова

Фото: ТК Медиа

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко из-за отсутствия состава преступления

Об этом генпрокурор сообщила на сегодня брифинге, пише RegioNews со ссылкой на издание "Гордон".

В Единый реестр досудебных расследований на прошлой неделе внесены сведения о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Производства относительно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Все эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению [бывшего замглавы Администрации Президента] Андрея Портнова" – сказала она.



Уголовное производство, в рамках которого Порошенко сообщили о подозрении, было начато по заявлению главы Службы внешней разведки, подчеркнула генпрокурор.

В этом вся разница. Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная", – отметила Венедиктова.

Напомним, сегодня, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора должен был просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

Сегодня же Порошенко выступил под стенами Печерского суда непосредственно перед заседанием. В своем выступлении он сообщил, что ГБР расследует законность получения Томоса и инкриминирует пятом президенту разжигание религиозной вражды.

В итоге, суд объявил перерыв в заседании и перенес избрание меры пресечения на 1 июля.

Также в ГБР подтвердилили, что против Петра Порошенко открыто еще одно дело - о разжигании религиозной вражды при получении Томоса.