"Слуги народа" объяснили президенту, почему не поддержали программу правительства

Об этом "Громадському Радио" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет RegioNews.

Дошли до того, что то, что касается господина Авакова, должно быть мнением не нескольких или нескольких десятков депутатов, потому что, если хотим уволить министра, то логично во фракции найти хотя бы две третьих голосов, и чтобы депутаты высказали свое недоверие такому министру, независимо от его фамилии.

Ведь потом эти голоса надо найти и в зале. Также, когда поднимается вопрос отставки того или иного министра, то надо понимать или действительно уже есть человек, который мог бы возглавить и справиться с министерством, вроде, министерства внутренних дел", - заявила Кравчук.