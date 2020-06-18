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Рада не поддержала программу деятельности правительства: не хватило голосов
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18 июня 2020, 20:39 3

"Слуги народа" объяснили президенту, почему не поддержали программу правительства

18 июня 2020, 20:39 3
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Причиной провала голосования стало присутствие в программе действий правительства министра Авакова
Причиной провала голосования стало присутствие в программе действий правительства министра Авакова
Фото: УНИАН
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На заседании фракции, где по видеосвязи присутствовал и президент Владимир Зеленский, депутаты высказались относительно того, что не хотят голосовать за программу действий правительства потому, что там есть министр Арсен Аваков.

Об этом "Громадському Радио" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет RegioNews.

Дошли до того, что то, что касается господина Авакова, должно быть мнением не нескольких или нескольких десятков депутатов, потому что, если хотим уволить министра, то логично во фракции найти хотя бы две третьих голосов, и чтобы депутаты высказали свое недоверие такому министру, независимо от его фамилии.

Ведь потом эти голоса надо найти и в зале. Также, когда поднимается вопрос отставки того или иного министра, то надо понимать или действительно уже есть человек, который мог бы возглавить и справиться с министерством, вроде, министерства внутренних дел", - заявила Кравчук.

Напомним, сегодня, 18 июня Рада не поддержала программу деятельности правительства: не хватило голосов. Программу деятельности Кабмина поддержали лишь 207 нардепов из необходимых 226

Кабмин Владимир Зеленский Слуга народа нардепы Верховная Рада президент голосование правительство Программа
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